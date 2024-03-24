Экс-форвард «Краснодара» Ари выразил соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье

Бывший нападающий «Краснодара» Ари принёс свои соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких, соболезнования России. Молимся за выздоровление раненых», — написал Ари в своём аккаунте в социальных сетях.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Долгое время продолжался масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по итогам трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. 24 марта в России объявлен общенациональный траур.