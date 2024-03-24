Футболисты «Факела» почтили память погибших во время трагедии в «Крокус Сити Холле»

Футболисты и сотрудники воронежского «Факела» почтили память погибших во время ужасной трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Они возложили цветы у организованного в Воронеже мемориала.

«Скорбим вместе со всей страной», — говорится в сообщении, которое опубликовано пресс-службой воронежского клуба.

Видео доступно в сообществе «Факела» «ВКонтакте»

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Долгое время продолжался масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по итогам трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. 24 марта в России объявлен общенациональный траур.