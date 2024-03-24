Гарри Магуайр покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр покинул расположение национальной команды из-за травмы. Об этом сообщает The Sun.

В субботу, 23 марта, Магуайр вышел в стартовом составе сборной Англии в товарищеском матче с Бразилией и был заменён на 67-й минуте на Льюиса Данка. После матча он прошёл медицинское обследование и по его результатам был исключён главным тренером Гаретом Саутгейтом из заявки сборной Англии на следующую игру. 26 марта англичане на стадионе «Уэмбли» в Лондоне примут сборную Бельгии.

Напомним, в этом сезоне 31-летний Магуайр принял участие в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.