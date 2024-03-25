«Желание есть». Серхио Агуэро — о возможном возобновлении карьеры

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о возможном возобновлении карьеры в родном «Индепендьенте», воспитанником которого он является.

«Два дня назад я провёл очередное исследование, и всё прошло очень хорошо. Сейчас я еду в Мадрид, Мексику и США и на другие товарищеские матчи. Там я посмотрю, как у меня дела, и продолжу заниматься.

У меня есть энтузиазм и желание вернуться на поле. Сначала я хочу окрепнуть и провести несколько тренировочных игр, даже если это будет напрягать моё сердце. Потом я посмотрю, какое решение принять. Желание есть всегда», — приводит слова Агуэро TyC Sports.

Напомним, Агуэро завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. 35-летний форвард — олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2014 и обладатель Кубка Америки — 2021. Он провёл 101 игру за сборную Аргентины, забил 42 гола. Последним клубом футболиста была «Барселона». Также аргентинец защищал цвета «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Индепендьенте».