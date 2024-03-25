«Я заплакал». Бекхэм рассказал, что происходило накануне перехода Месси в «Интер Майами»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, как он узнал о приезде Лионеля Месси в Майами накануне подписания контракта с клубом.

«В этом сила Лионеля Месси. Невероятно, что может дать один футболист с точки зрения эмоций. Мы знали, что нужно принять решение, потому что Лео объявил, что покидает «ПСЖ». В 4 или 5 утра в Японии я лежу в постели, и мой телефон не перестаёт звонить. Моя жена толкнула меня и говорит: «Выключи телефон, нам нужно поспать». Я протягиваю руку и хватаю очки, а затем читаю на телефоне, что Месси решил приехать в Майами. У меня до сих пор мурашки по коже. Я сел в кровати и заплакал. А Виктория такая: «Что происходит? Что не так? Кто умер?» И я сказал: «Месси приезжает, он приезжает в Майами». И я захожу в Интернет, это есть во всех социальных сетях.

Я разговаривал со своим партнёром Хосе Масом, и он сказал мне: «Ты веришь в это?» и я сказал: «Я не верю в это. Давай подождём, пока он доберется до Майами, и тогда я поверю», — приводит слова Бекхэма RMC Sport.

Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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