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Английское издание составило рейтинг из 10 лучших центральных защитников АПЛ

Английское издание составило рейтинг из 10 лучших центральных защитников АПЛ
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Популярное английское издание Give me Sport назвало десятку лучших центральных защитников АПЛ.

Топ-10 лучших центральных защитников АПЛ:

  1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
  2. Вильям Салиба («Арсенал»).
  3. Джон Стоунз («Манчестер Сити»).
  4. Рубен Диаш («Манчестер Сити»).
  5. Габриэль («Арсенал»).
  6. Микки ван де Вен («Тоттенхэм»).
  7. Ибраима Конате («Ливерпуль»).
  8. Эзри Конца («Астон Вилла»)
  9. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»).
  10. Свен Ботман («Ньюкасл»).

Таким образом, все места в этой десятке заняли футболисты, представляющие клубы из топ-10 турнирной таблицы АПЛ.

После 28 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Арсенал». Команда Микеля Артеты набрала 64 очка и опережает идущий вторым «Ливерпуль» по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» расположился на третьей строчке. Четвёрку лучших замыкает «Астон Вилла». Бирмингемский клуб заработал 56 очков по результатам 28 проведённых встреч.

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