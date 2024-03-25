Английское издание составило рейтинг из 10 лучших центральных защитников АПЛ

Популярное английское издание Give me Sport назвало десятку лучших центральных защитников АПЛ.
Топ-10 лучших центральных защитников АПЛ:
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
- Вильям Салиба («Арсенал»).
- Джон Стоунз («Манчестер Сити»).
- Рубен Диаш («Манчестер Сити»).
- Габриэль («Арсенал»).
- Микки ван де Вен («Тоттенхэм»).
- Ибраима Конате («Ливерпуль»).
- Эзри Конца («Астон Вилла»)
- Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»).
- Свен Ботман («Ньюкасл»).
Таким образом, все места в этой десятке заняли футболисты, представляющие клубы из топ-10 турнирной таблицы АПЛ.
После 28 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Арсенал». Команда Микеля Артеты набрала 64 очка и опережает идущий вторым «Ливерпуль» по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» расположился на третьей строчке. Четвёрку лучших замыкает «Астон Вилла». Бирмингемский клуб заработал 56 очков по результатам 28 проведённых встреч.