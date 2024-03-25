Лотар Маттеус прокомментировал возвращение Крооса в сборную Германии

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус оценил игру полузащитника Тони Крооса в товарищеском матче между национальными командами Франции и Германии (0:2). Кроос провёл на поле 90 минут и отметился одной голевой передачей.

«Тони Кроос может быть очень доволен своим возвращением. Он выделялся на фоне хорошей команды своим спокойствием, сообразительностью, позиционной игрой и вниманием к партнёрам по команде. Кроос проделал отличную работу, в том числе благодаря своим партнёрам, таким как Роберт Андрих, которого я бы взял на чемпионат мира в Катаре», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Напомним, 34-летний хавбек впервые с 2021 года принял участие в матчах национальной команды. Игрок заканчивал международную карьеру после Евро-2020, однако в феврале этого года решил возобновить её.

Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Он стал чемпионом мира в 2014 году.