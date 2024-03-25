Конор Галлахер: в этом сезоне мне пришлось стать лидером в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Конор Галлахер высказался о полученном опыте в нынешнем сезоне.

«Я думаю, приобретая опыт в любом футболе, будь то клубный или международный, ты становишься лучше в определённых сценариях. В предстоящих турнирах со сборной Англии опыт, который я получил в двух кубковых турнирах с «Челси», и то, что мы прошли так далеко, определённо поможет.

В этом сезоне в «Челси» мне пришлось стать лидером, что мне очень понравилось, и я думаю, что это помогло мне развиваться как игроку. Это всегда помогает, когда ты хорошо выступаешь за свой клуб. Это то, на что обращают внимание Гарет (Саутгейт) и остальные. Я буду продолжать усердно работать на благо «Челси» и отдам всё для попадания в состав сборной», — приводит слова Галлахера Chelsea News.

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 48 млн.