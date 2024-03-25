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Зорин: Промес — лидер и очень важный игрок для «Спартака». Его ждут все в команде

Зорин: Промес — лидер и очень важный игрок для «Спартака». Его ждут все в команде
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Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин высказался о роли Квинси Промеса в команде. Напомним, у нидерландского футболиста возникли серьёзные проблемы с законом на родине — его приговорили к тюрьме.

«Квинси один из лидеров команды. Он помогал и нам, и другим молодым ребятам, чтобы не было проблем с адаптацией к главной команде. В этом плане он молодец.

Как человек он открытый, очень позитивный. На каждой тренировке, в матчах он хочет победить. Ты видишь его целеустремлённость, настрой и тоже перенимаешь это отношение к делу. Промес – большой профессионал, это подкупает.

Я не очень понимаю, как все эти дела ведутся. Конечно, все надеются, что всё завершится положительно и для него, и для команды, что он вернётся. Промес – лидер и очень важный игрок. Его ждут буквально все в «Спартаке», — сказал Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Полностью интервью с Даниилом Зориным читайте на «Чемпионате» в 12:00

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