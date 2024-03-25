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Кечинов: судьба Абаскаля в «Спартаке» практически решена — команда топчется на месте

Кечинов: судьба Абаскаля в «Спартаке» практически решена — команда топчется на месте
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Не думаю, что сейчас произойдёт отставка Абаскаля. Руководство дождётся конца сезона, посмотрит, на каком месте будет «Спартак», и сделает выводы. Тогда станет понятно, какова дорога вместе с Абаскалем: либо вперёд, либо топтание на месте. Думаю, судьба Абаскаля в «Спартаке» практически решена. Осталось только дождаться.

На мой взгляд, с ним у «Спартака» больше идёт топтание на месте. У Абаскаля было достаточно времени. В прошлом сезоне мы видели, что у команды яркая игра в атаке, но в обороне есть проблемы. Сейчас игра с «Зенитом» показала, что хорошо поработали над игрой в обороне на сборах. Но тут же с «Факелом» происходит то, что мы видели», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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