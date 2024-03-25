Семья Дани Алвеса хочет взять в кредит € 1 млн, чтобы освободить экс-игрока из тюрьмы

Семья бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса рассчитывает взять в кредит € 1 млн, необходимый для внесения залога в суд. Об этом сообщает Mundo Deportivo в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, у экс-футболиста попросту нет доступа к своему многомиллионному состоянию в Бразилии. Напомним, ранее сообщалось, что Инес Гвардиола, адвокат Дани Алвеса, подала апелляцию на приговор суда Барселоны и потребовала освободить осуждённого до вынесения окончательного приговора.

В январе прошлого года 40-летнему Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в заключении большее количество времени.