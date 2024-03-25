Сборная России U15 уступила Таджикистану в товарищеском матче

Сегодня, 25 марта, состоялся товарищеский матч между сборной России U15 и Таджикистаном U16. Встреча проходила на стадионе в Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 11:00 по московскому времени. Российская национальная команда уступила со счётом 1:2.

Сборная России смогла забить быстрый гол уже на первой минуте, его автором стал Александр Андреев. Однако впоследствии сборная Таджикистана смогла дважды поразить ворота россиян. Отличились Махтумов и Ашурализода.

Напомним, ранее сборная России до 15 лет встречалась с турецким «Антальяспором» и одержала уверенную победу со счётом 4:2.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.