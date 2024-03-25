Данни — об отказе «Динамо» и «Краснодару»: не хотел играть против «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни рассказал о том, что у него были предложения от московского «Динамо» и «Краснодара» после окончания контракта с сине-бело-голубыми.

«Были ли у меня шансы остаться в «Зените» после Луческу? Шансов не было, сменился президент, сменился директор. Пришёл Роберто Манчини, он стал делать всё по-своему, начал покупать аргентинских футболистов. А мой контракт к тому времени уже закончился.

И я не знал, останется Дюков президентом или нет. Если бы он остался, он дал бы мне новый контракт. Но он ушёл, пришёл Фурсенко, вместе с ним пришёл новый спортдир Сарсания. Они меня не хотели. Закончился контракт и закончился. Тогда у меня была возможность уйти в «Краснодар». Они давали мне контракт на два года. Очень хорошее условие. «Динамо» тоже. Я ездил к ним после того, как мой контракт закончился. Разговаривал с президентом и спортивным директором. Они давали мне возможность вернуться в «Динамо». Но я чувствовал, что я не готов играть за другие русские команды.

Хотя, если меня спросите, могу ли я играть в «Краснодаре», то почему нет? Они проделали хорошую работу. В их академии моим сыновьям было бы комфортно. Но я представлял, вот я перейду в другую команду и буду играть против «Зенита». А я не хотел этого. Поэтому я уехал из России», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму».