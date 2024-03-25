Данни рассказал, с кем из тренеров «Зенита» ему было комфортнее всего работать

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни рассказал, с кем из тренеров сине-бело-голубых ему было комфортнее всего работать.

«С каким тренером «Зенита» мне было комфортнее всего? С Виллаш-Боашем. Мы постоянно работали с мячом. И он постоянно давал мне свободу. Я могу опуститься в центр, получить мяч от Нету и дальше делать всё, что захочу. Я был свободным художником. С Адвокатом было нечто подобное, а вот у Спаллетти было иначе. Он меня больше видел на фланге. Но с Боашем было лучше всего», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму».