The Athletic: «Реал» достиг договорённости с Дэвисом и может забрать его бесплатно

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис в феврале 2024 года устно согласовал два варианта перехода с мадридским «Реалом». Канадец готов присоединиться к новой команде после завершения нынешнего сезона либо летом 2025 года, когда истечёт его контракт с мюнхенцами. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, в «Баварии» не хотят допустить повторения сценария ухода Давида Алабы, который не продлил контракт с командой и ушёл в «Реал» на правах свободного агента летом 2021 года.

«Бавария» собирается продать Дэвиса уже летом, если не сможет заключить с ним новый контракт. В марте стороны вели переговоры, но так и не сумели прийти к согласию в вопросах о продлении соглашения.

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