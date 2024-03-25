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«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Эдерсону

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Эдерсону
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Мадридский «Атлетико» интересуется полузащитником «Аталанты» Эдерсоном, сообщает Marca.

По информации источника, «матрасники» с прошлого сезона ведут активную работу по усилению полузащиты. «Атлетико» планирует приобрести Эдерсона в летнее трансферное окно.

24-летний бразилец перешёл в «Аталанту» из «Салернитаны» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 21,4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 27 млн.

В нынешнем сезоне Эдерсон сыграл 36 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

После 29 туров «Атлетико» с 55 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Реала» на 18 очков.

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