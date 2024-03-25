Сухина: учитывая нынешнюю ситуацию, пойму решение о проведении матчей РПЛ без зрителей

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина прокомментировал возможное проведение матчей 22-го тура РПЛ без зрителей.

«Пойму ли я решение провести матчи 22-го тура без зрителей? Учитывая нынешнюю ситуацию, наверное, да.

Зачем нужен Fan ID, если в сложных ситуациях можно просто не пускать зрителей? Fan ID принят, и, видимо, обратной дороги нет. Надо как-то к этому делу привыкать. С другой стороны, был международный матч Россия – Сербия, на котором собралось больше 20 тысяч зрителей. Чем игра на том же стадионе с теми же правилами и с тем же мячом отличается от игры в Премьер-Лиге? Немножко непонятно.

Если бы не было Fan ID, то количество зрителей увеличилось бы. Раз такое решение принято, значит, нужно следовать закону.

Мы сейчас говорим о матчах, о футболе. Но в жизни есть вещи поважнее, чем календарь соревнований. Принять правильное решение очень тяжело: и чтобы матчи прошли со зрителями, и чтобы это было безопасно. Риск всё равно присутствует. Решение будет даваться не очень просто», — приводит слова Сухины «Спорт День за Днём».

Напомним, 25 марта пресс-служба РПЛ заявила, что подготовка к ближайшим матчам лиги проводится с учётом повышенных мер безопасности.