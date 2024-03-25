Адиев: некоторым игрокам не понравились мои решения по выбору состава на матч с Грецией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о выборе стартового состава на прошедший матч с Грецией.

Напомним, сборная Казахстана уступила Греции со счётом 0:5 в квалификации Евро-2024 и не отобралась на континентальный турнир.

«Выход в стартовом составе заслуживает тот, кто доказывает на тренировках и играх. У нас состоялся разговор с опытными ребятами. Некоторым нашим парням и болельщикам не понравились мои решения по выбору стартового состава на матч с Грецией», – приводит слова Адиева на пресс-конференции Metaratings.

Отметим, 26 марта сборная Казахстана проведёт в гостях товарищеский матч с Люксембургом. В сентябре 2024 года сборная Казахстана начнёт выступление в Лиге наций (лига B).