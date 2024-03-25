Адиев: обсудим моё будущее в сборной с президентом федерации после игры с Люксембургом

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о перспективах продолжения карьеры.

Напомним, сборная Казахстана уступила Греции (0:5) в квалификации Евро-2024 и не отобралась на континентальный турнир. Контракт 46-летнего российского специалиста действует до конца 2024 года.

26 марта сборная Казахстана проведёт в гостях товарищеский матч с Люксембургом.

«Я сосредоточен на ближайшей игре. Пока все мысли об этом.

Поступают ли какие-то предложения из России? Мне надо сыграть игру, а потом мы решили, что с президентом федерации всё обсудим. Мой ответ только такой», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

В сентябре 2024 года сборная Казахстана начнёт выступление в Лиге наций (лига B).