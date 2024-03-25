«Надеюсь, что буду играть за «Реал» под номером 9». Эндрик — после разговора с Модричем

Нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик рассказал о разговоре с полузащитником «Реала» Лукой Модричем.

«Помню, когда я вошёл в раздевалку и Модрич заговорил со мной. На шкафчике висела его футболка с номером 10. Он указал пальцем на сиденье рядом со своим и сказал: «Номер 9 и номер 10. Кто знает… В следующем сезоне, возможно, ты займёшь место рядом со мной». Эти слова пришлись мне по душе. Я ещё не приехал в Мадрид, так что не знаю, но надеюсь, что однажды я буду выступать за «Реал» под номером 9», — приводит слова бразильского футболиста theplayerstribune.

Эндрик играет в «Палмейрасе» под номером 9. Этим летом 17-летний футболист перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.