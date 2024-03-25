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«Я был одержим командой с Роналду, Модричем и Бензема». Эндрик — о «Реале»

«Я был одержим командой с Роналду, Модричем и Бензема». Эндрик — о «Реале»
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Нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик рассказал о своей любви к мадридскому «Реалу».

«Через несколько месяцев я уезжаю жить в Испанию. Когда мне было семь или восемь лет, у меня не было телефона, поэтому я часто пользовался маминым компьютером, чтобы посмотреть там сводки матчей «Реала». Я был одержим командой с Криштиану Роналду, Модричем и Бензема. Это были мои ворота в историю этого клуба. Я начал с того, что зашёл на YouTube, узнал о «галактикос» и копал всё глубже и глубже… Пушкаш, Ди Стефано…

Когда я впервые посетил базу «Реала» несколько месяцев назад, Флорентино Перес посмотрел папе в глаза и сказал: «Реал» будет единственным клубом, который будет относиться к Эндрику как к сыну», — приводит слова Эндрика theplayerstribune.

Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако этим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.

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