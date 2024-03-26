Кварацхелия высказался о предстоящем матче финала квалификации Евро-2024 со сборной Греции

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от предстоящего финального матча квалификации чемпионата Европы по футболу – 2024 со сборной Греции.

«Мы приложим все усилия. Мы уважаем соперника, но осознаём свои силы и верим в себя и своих болельщиков. Я в хорошей форме и надеюсь помочь команде победить. Не имеет значения, кто забьёт голы, самое главное – выйти на поле, чтобы бороться и побеждать», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 26 марта в Тбилиси на стадионе «Борис Пайчадзе», начало – 20:00 мск.

Напомним, в полуфинале квалификации сборная Грузии обыграла национальную команду Люксембурга со счётом 2:0. Сборная Греции, в свою очередь, разгромила национальную команду Казахстана со счётом 5:0.