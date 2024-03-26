Кроос – о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: у нас уже есть хорошая команда

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Нам нужны лучшие игроки в «Реале»», и он, без сомнения, один из них. Главное – побеждать, но я думаю, что у нас уже есть хорошая команда», — приводит слова Крооса Marca.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Мбаппе может покинуть «ПСЖ» и продолжить карьеру в «Реале». Сам французский форвард сообщил, что объявит о своём будущем перед Евро-2024.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и 8 результативных передач.

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