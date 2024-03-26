Мбаппе отреагировал на критику после поражения сборной Франции в матче с Германией

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на критику после поражения в товарищеском матче с национальной командой Германии (0:2).

«В нашей жизни приходится сталкиваться с критикой, особенно по отношению к нам, лидерам. У меня нет проблем с тем, чтобы взять на себя ответственность за неудачи», — приводит слова Мбаппе L’Equipe.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». По данным RMC Sport, форвард будет выступать под девятым номером. Официально «Реал» не объявлял о трансфере, однако предполагается, что «сливочные» это сделают до начала Евро.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл за «Пари Сен-Жермен» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и записал на свой счёт восемь голевых передач.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: