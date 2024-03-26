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Мбаппе отреагировал на критику после поражения сборной Франции в матче с Германией

Мбаппе отреагировал на критику после поражения сборной Франции в матче с Германией
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на критику после поражения в товарищеском матче с национальной командой Германии (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вирц – 1'     0:2 Хаверц – 49'    

«В нашей жизни приходится сталкиваться с критикой, особенно по отношению к нам, лидерам. У меня нет проблем с тем, чтобы взять на себя ответственность за неудачи», — приводит слова Мбаппе L’Equipe.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». По данным RMC Sport, форвард будет выступать под девятым номером. Официально «Реал» не объявлял о трансфере, однако предполагается, что «сливочные» это сделают до начала Евро.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл за «Пари Сен-Жермен» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и записал на свой счёт восемь голевых передач.

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Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»:

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