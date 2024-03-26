Рафинья считает, что «Барселона» не поддерживает его – он испытывает давление со стороны

Вингер «Барселоны» Рафинья не чувствует поддержки со стороны клуба и болельщиков, сообщает Football Espana.

Несмотря на постоянные слухи о трансфере бразильца, сам Рафинья не хочет уходить из «Барселоны». Он считает, что с ним жестоко обращаются с момента прихода в каталонскую команду. Игрок постоянно сталкивается с критикой со стороны болельщиков и медиа, а «Барселона» не поддерживает его.

Рафинья был уверен, что он будет основным после ухода Усмана Дембеле в «ПСЖ», однако Хави больше доверяет 16-летнему Ямалю.

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Сообщается, что «Барселона» будет способствовать трансферу бразильца, если получит соответственно предложение. Напомним, ранее была информация, что «Аль-Хилаль» готов заплатить 100 миллионов евро за Рафинью и утроить его зарплату.

27-летний бразилец перешёл в «Барселону» летом из «Лидса», каталонский клуб заплатил за него 58 миллионов евро. В этом сезоне Рафинья забил 5 голов и отдал 9 ассистов в 28 матчах.