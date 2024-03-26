Амир Натхо заявил, что перешёл из «Барселоны» в ЦСКА из-за хорошего контракта

Полузащитник медийной команды 2DROTS Амир Натхо вспомнил о своём переходе из «Барселоны» в московский ЦСКА в 2015 году.

«В «Барселоне» я был с 18 до 20 лет. Я подписал контракт на три года, и у меня ещё оставалось полтора. Но ЦСКА мне предложил хороший контракт. Там ещё в это время играл мой брат – они выступали в Лиге чемпионов. Я дал слабину и перешёл на большие деньги в ЦСКА, хотя мог оставаться в «Барселоне» ещё год. Также были предложения из Голландии и Италии. Но я выбрал ЦСКА – это моё неправильное решение.

Больше всего в «Барсе» запомнились тренировки с основным составом. Четыре раза я тренировался с основой, а на тот момент там играли лучшие игроки: Неймар, Месси, Суарес, Бускетс, Хави, Иньеста, Пуйоль», – сказал Натхо в видео на YouTube-канале капитана 2DROTS Эдамса.

Амир Натхо выступал за «Дружбу», «Барселону В», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Вииторул», БАТЭ, «Евпаторию» и «Нымме Калью». Амир является двоюродным братом Бибраса Натхо, который ранее играл за казанский «Рубин» и московский ЦСКА.