«Прямо про это сказал». Митрофанов рассказал о желании Спаллетти возглавить сборную России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что экс-тренер санкт-петербургского клуба, ныне возглавляющий сборную Италии Лучано Спаллетти хотел работать в сборной России.

«Спаллетти хотел доказать, что он тренер-победитель, ведь до «Зенита» у него не было титулов. Лучано верил, что с нами он и в Италии докажет, что он тренер-чемпион. При этом Спаллетти, и когда работал в «Зените» и после, хотел возглавить сборную России. Он влюблён в нашу страну. Уходя из клуба, он прямо мне про это сказал. Лучано считал, что у нас много сильных игроков и большой потенциал, что мы сами себя недооцениваем. Он был убеждён, что наши игроки многое могут, но надо только мозги раскрыть и придать уверенности», — заявил Митрофанов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Теллингатером.

Полностью вторую часть интервью с Митрофановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.