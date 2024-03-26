Антон Зиньковский ответил на вопрос о предложениях от европейских клубов

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о возможном переходе Европу.

«Были ли у меня предложения от клубов из Нидерландов или испанской Сегунды? К сожалению, нет. Может, был вариант с «Лиллем» у меня когда-то, но это всё в прошлом уже.

Вижу ли смысл переходить в клуб не из топ-5 лиг? Все зависит от многих факторов, тем более сейчас российским футболистам тяжело уехать в Европу. Захарян уехал за счет возраста, буду надеяться, что и Пиняев уедет. У меня ещё три года контракта со «Спартаком», поэтому я в ожидании», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила 3,2 млн евро. Контракт 27-летнего вингера с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40 очков).