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Зиньковский высказался о прорыве болельщика на поле в матче сборной России с Сербией

Зиньковский высказался о прорыве болельщика на поле в матче сборной России с Сербией
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Полузащитник сборной России Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с прорывом болельщика на поле в матче национальной команды с Сербией. Встреча состоялась вчера, 21 марта. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Сборная России одержала победу с крупным счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Прорыв болельщика на поле для классных видео, наверное, окей. Но для матча и каких-то акций — не очень», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 22-й минуте счёт открыл Антон Миранчук, который реализовал пенальти. Через 10 минут отличился Максим Осипенко. На 55-й минуте третий мяч сборной России забил Алексей Миранчук. Победную точку на 90+1-й минуте поставил Иван Сергеев — 4:0.

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