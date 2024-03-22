Зиньковский высказался о прорыве болельщика на поле в матче сборной России с Сербией

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с прорывом болельщика на поле в матче национальной команды с Сербией. Встреча состоялась вчера, 21 марта. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Сборная России одержала победу с крупным счётом 4:0.

«Прорыв болельщика на поле для классных видео, наверное, окей. Но для матча и каких-то акций — не очень», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 22-й минуте счёт открыл Антон Миранчук, который реализовал пенальти. Через 10 минут отличился Максим Осипенко. На 55-й минуте третий мяч сборной России забил Алексей Миранчук. Победную точку на 90+1-й минуте поставил Иван Сергеев — 4:0.