В Испании назвали вратаря, которого может купить «Реал» вместо Лунина и Куртуа

«Реал» работает над запасными вариантами на позицию голкипера в случае неудач с Андреем Луниным и Тибо Куртуа.

Контракт Андрея Лунина с «Реалом» истекает летом 2025 года, но клуб уже начал работать над его продлением. Соглашение Тибо Куртуа рассчитано до 30 июня 2026 года, и бельгиец очень хочет вернуть свой уровень после восстановления от травмы колена. Однако в мадридском гранде всё равно желают иметь варианты для перестраховки, поэтому изучают рынок молодых вратарей для потенциальных трансферов.

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По сообщению издания Defensa Central, одним из самых любимых голкиперов руководства «Реала» является страж ворот «Атлетика» Хулен Ахирресабала.

Баскский футболист в последние сезоны является дублёром Унаи Симона в клубе из Бильбао, однако демонстрирует высокий уровень выступлений тогда, когда выходит на поле. Отмечается, что в «Реале» хотят быть готовыми к любому непредсказуемому событию и поэтому продолжают следить за развитием испанца.

В нынешнем сезоне у 23-летнего голкипера семь матчей в Кубке короля, три пропущенных гола и пять встреч «на ноль».