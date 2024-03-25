В Испании назвали вратаря, которого может купить «Реал» вместо Лунина и Куртуа

«Реал» работает над запасными вариантами на позицию голкипера в случае неудач с Андреем Луниным и Тибо Куртуа.
Контракт Андрея Лунина с «Реалом» истекает летом 2025 года, но клуб уже начал работать над его продлением. Соглашение Тибо Куртуа рассчитано до 30 июня 2026 года, и бельгиец очень хочет вернуть свой уровень после восстановления от травмы колена. Однако в мадридском гранде всё равно желают иметь варианты для перестраховки, поэтому изучают рынок молодых вратарей для потенциальных трансферов.
По сообщению издания Defensa Central, одним из самых любимых голкиперов руководства «Реала» является страж ворот «Атлетика» Хулен Ахирресабала.
Баскский футболист в последние сезоны является дублёром Унаи Симона в клубе из Бильбао, однако демонстрирует высокий уровень выступлений тогда, когда выходит на поле. Отмечается, что в «Реале» хотят быть готовыми к любому непредсказуемому событию и поэтому продолжают следить за развитием испанца.
В нынешнем сезоне у 23-летнего голкипера семь матчей в Кубке короля, три пропущенных гола и пять встреч «на ноль».