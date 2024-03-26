Тренер сборной Португалии: Роналду по-прежнему играет так, как будто он моложе на 20 лет

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о форме 39-летнего нападающего португальской национальной команды и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану — игрок, который сам по себе всегда мотивирован. На протяжении своей долгой карьеры он всегда подавал пример остальным. Роналду по-прежнему играет так, как будто он моложе на 20 лет. Для нас важно извлечь максимальную пользу из сплава разных поколений в сборной», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.