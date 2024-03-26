Эндрик: от Криштиану Роналду я узнал, что упорная работа важнее таланта

Нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик рассказал о своём отношении к бывшему форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Я больше, чем на кого-либо другого, обращал внимание на Криштиану. Не только в его выдающихся матчах, но и в том, как усердно он тренировался, и в том, что другие говорили о его мышлении. От него я узнал, что упорная работа даже важнее таланта. Однажды я надеюсь познакомиться с ним поближе. Даст бог, у меня всё будет хорошо в «Реале» и в моей карьере, и… Криштиану приедет ко мне!» — приводит слова Эндрика theplayerstribune.

Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако этим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.