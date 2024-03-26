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Митрофанов объяснил, как «Арсенал» заявил Аршавина из-за одного слова в электронном письме

Митрофанов объяснил, как «Арсенал» заявил Аршавина из-за одного слова в электронном письме
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, как в своё время Андрея Аршавина заявили за лондонский «Арсенал» из-за одного его слова в электронном письме.

«Переговоры велись весь январь 2009 года. Они шли очень сложно. Чтобы вы понимали, Аршавин был заявлен за «Арсенал» решением апелляционного комитета АПЛ на основании моего письма на электронную почту директору «Арсенала» с одним единственным словом – «agreed». Это единственное, что я успел написать, потому что оставалось пять секунд до окончания трансферного окна. Всё решалось в последний день, мы выверяли трансферный контракт. И в момент, когда поняли, что нас всё устраивает, ко мне в кабинет зашёл коллега и сказал: «Мы не успели». А я ему: «Сейчас, подожди!» Быстро набиваю это письмо, отправляю. В итоге через апелляцию всё получилось», — заявил Митрофанов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.

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