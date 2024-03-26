Орлов — об игре сборной России с Сербией: ну разве может Обляков сравниться с Миранчуком?

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о товарищеском матче сборных России и Сербии. Игра прошла в Москве и завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:0.

«Подмечаем, что наши ребята, Головин, Алексей Миранчук, кстати, и Антон Миранчук, Хлусевич, Сафонов, это игроки, которые подтвердили, там их я насчитал семь, кажется, человек, что они первые номера в команде национальной.

А остальные так. Особенно слабые, конечно, два центральных защитника. Ну и Обляков вышел с первой минуты. Ну разве можно сравниться с Алексеем Миранчуком? Что тут говорить?

Но во всяком случае Карпин выстроил правильную игру. Она была атакующая. И всё получалось. Смотрите, как технично выглядели наши ребята. Но очень здорово, что Алексей Миранчук сейчас в Италии хорошо играет, Головин вообще играет прекрасно во Франции не первый год. Жалко, не увидели Кузяева. Ну, рассчитывали, видимо, что он будет играть с Парагваем. Но хорошее впечатление осталось. Всё-таки команда сборная теперь есть», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».