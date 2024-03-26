Игонин: Сербия приехала в Россию поиграть, поддержать, но не чтобы добиваться результата

Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о национальной команде Сербии, проигравшей сборной России (0:4) в товарищеском матче.

«Мне кажется, психологическая история связана с неучастием нашей сборной. И на протяжении скольких лет они вряд ли следили, что у нас происходит. Поэтому сюда приехали, ну, поиграть с нами. Быть может, в какой-то части поддержать, но не с той задачей, чтобы здесь добиваться результата, его выбивать любой ценой. Я думаю, официальные игры у них будут совершенно в ином ключе», — сказал Игонин в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, матч между сборными России и Сербии состоялся в минувший четверг, 21 марта. Игру принимал стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.