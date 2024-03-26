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«Юнайтед» активизировал переговоры с «Ювентусом» о подписании Бремера — Calciomercato

«Юнайтед» активизировал переговоры с «Ювентусом» о подписании Бремера — Calciomercato
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«Манчестер Юнайтед» намерен усилить позицию центрального защитника грядущим летом и с этой целью активизировал переговорный процесс с «Ювентусом» о подписании 27-летнего футболиста туринского клуба Бремера. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в руководстве «красных дьяволов» осознают, что им придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией в борьбе за подписание бразильского защитника, поэтому решили как можно скорее активизировать переговоры с «Ювентусом». Помимо «Манчестер Юнайтед», Бремером также интересуются «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Напомним, в нынешнем сезоне Бремер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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