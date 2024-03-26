Орлов раскритиковал российских полузащитников «Зенита» за игру в матче с «Црвеной Звездой»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал российских полузащитников «Зенита» за игру в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Напомним, игра между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоялась 23 марта и завершилась победой сербской команды со счётом 1:0.

«Я вспомнил, глядя на этот матч, Евгения Ивановича Елисеева, заслуженного мастера спорта, великолепного тренера, ленинградца. Ну, правда, в Москве когда-то он начинал, потом переехал в Ленинград ещё до войны. Тренер был выдающийся.

И он всегда говорил, ребята, полузащитники должны быть похожи на официантов. И вовремя подавать блюда. Потому что вы можете сделать и передачу, и перевод мяча с фланга на фланг, и создать, придумать комбинацию. Это всё в центре поля. Но вот наши полузащитники в этом матче, Ерохин, Ахметов и Коваленко, они держали наших форвардов на голодном пайке.

Педро вообще не знал, что делать. Он же мячей вообще не получал. Понимаете? И нападающие, они же всё время зависимы от игроков, которые их наигрывают. Где-то хитроумная передача, в коридор, что-то там в стеночку, но эти полузащитники… Ну, увы, вот они выглядели такими, конечно, они не могут не то что там конкурировать, я не знаю, они, может быть, даже не лучший свой матч сыграли, хотя они должны были стараться и сыграть», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».