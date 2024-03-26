Орлов: футбол в Сербии выше уровнем российского на несколько порядков, их игроки техничнее

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов сравнил уровень футбола в России и Сербии. По его мнению, сербские футбольные клубы сильнее российских, так как выступают в Лиге чемпионов.

«Футбол в Сербии выше уровнем российского футбола на несколько порядков. «Црвена Звезда» и «Партизан» сильнее «Зенита» и «Краснодара»? Конечно, сильнее. Они же играют в Лиге чемпионов. Мы же видим, как они играют. И сербские футболисты, они играют в европейских клубах лучше.

Ну, уровень футбола надо судить по сборной. И сербы-то выше стоят. Ну, и мы видим, что они техничнее. Смотри, сколько они молодых игроков выпускали в этом матче. И каждый из них выходящий, он как-то оживлял игру», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».