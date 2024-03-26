Орлов: сербы — прекрасные футболисты, они приехали поддержать Россию

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что сборной Сербии было нечего доказывать в товарищеском матче с национальной командой России. Он назвал сербов прекрасными футболистами, которые приехали на матч с россиянами в Москву, чтобы поддержать РФ в сложной политической ситуации.

«А что им доказывать? Они уже доказали. Они вышли в финал чемпионата Европы. Ну что резервисты? Главное, это лицо футбола Сербии. Сербы — прекрасные футболисты. И они приехали поддержать наших футболистов, нашу страну, понимаете? Потому что другие команды из Европы вряд ли приедут», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, товарищеский матч Россия — Сербия завершился победой хозяев со счётом 4:0.