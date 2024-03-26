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Министр иностранных дел Испании поддержал Винисиуса в его борьбе с расизмом

Министр иностранных дел Испании поддержал Винисиуса в его борьбе с расизмом
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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес высказался в поддержку крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, активно поднимающего проблему расовой дискриминации в футболе.

«Расизм абсолютно всегда и полностью презираем и отвергаем. Ему нет ни малейшего места в таком обществе, как испанское. Борьба с расизмом является ежедневной для всех граждан и правительства. Расизм должен быть исключён из всех сфер жизни общества, особенно спорта», — приводит слова Альбареса Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее Винисиус заплакал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о расовой дискриминации в футболе. Отметим, что бразильский футболист периодически подвергается расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперников.

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