Министр иностранных дел Испании поддержал Винисиуса в его борьбе с расизмом

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес высказался в поддержку крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, активно поднимающего проблему расовой дискриминации в футболе.

«Расизм абсолютно всегда и полностью презираем и отвергаем. Ему нет ни малейшего места в таком обществе, как испанское. Борьба с расизмом является ежедневной для всех граждан и правительства. Расизм должен быть исключён из всех сфер жизни общества, особенно спорта», — приводит слова Альбареса Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, ранее Винисиус заплакал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о расовой дискриминации в футболе. Отметим, что бразильский футболист периодически подвергается расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперников.