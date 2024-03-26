Сорокин: из европейских сборных с Россией пока готовы играть только Сербия и Беларусь

Советник президента РФС и член Совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что со сборной России из европейских команд сейчас могут сыграть только Беларусь и Сербия.

«Являются ли Сербия и Беларусь единственными возможными европейскими соперниками для России на данный момент? Насколько мне известно, пока всё. Но все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное — их уровень», — приводит слова Сорокина «РБ Спорт».

Напомним, с сербами россияне провели товарищеский матч в четверг, 21 марта. Игра завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. 7 июня национальная команда России встретится с Беларусью в Минске. Матч пройдёт на местном стадионе «Динамо». Отметим, что все российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.