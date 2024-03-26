Мусаев: «Краснодар» — мой клуб и город. Я отдам всё, чтобы болельщики были счастливы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями, с которыми он подходит к возобновлению работы в краснодарском клубе.

«Это решение было достаточно сложным. «Краснодар» — это мой клуб, это мой город. И впереди большая работа. И сейчас нужно больше работать, чем говорить. Я отдам все свои силы, все свои знания для того, чтобы болельщики, руководство клуба были счастливы. И сейчас, повторюсь, надо меньше разговаривать, а больше работать», — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в «Краснодар», подписав контракт до конца сезона-2023/2024.

После 20 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 39 очков и занимает второе место.