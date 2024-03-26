Мусаев: стал тренером «Краснодара» не потому, что родственник президента, я заслужил это

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что по праву заслужил своё место на тренерском посту чёрно-зелёных.

«Стал ли я самостоятельным тренером после ухода из «Краснодара»? Мне трудно сказать. Вы поймите, это наша проблема большая, то, что, допустим, свой тренер, я сам из Краснодара, становится тренером [первой команды]. У меня были большие успехи в юношеском футболе, мы выигрывали чемпионаты, Кубок, молодёжное первенство, играли ярко. Я дал много футболистов молодёжной сборной в основу. Даже сейчас те, кто играет, и Сперцян, и Черников, и Сафонов, это все те ребята, в которых я принял большое участие в их воспитании. Я не просто так стал тренером, потому что, не знаю, я родственник президента.

Я много лет работал, и считаю, что я заслужил это, право быть тренером «Краснодара». И у всех, у многих непонятная реакция. Условно, я не хочу говорить плохо о своих коллегах, но приезжает Абаскаль. «Спартак» становится третьим, все [говорят] ок, это супертренер, лучший молодой тренер. А когда свой тренер становится третьим и показывает яркую игру, ну это, наверное, Николаевич (Сергей Галицкий. – Прим. «Чемпионата») тренирует. Это для меня не было проблемой. Вы понимаете, нельзя вывести команду в Лигу чемпионов. Я думаю, что она оттуда ещё вышла куда-то, являясь там не самостоятельным человеком», — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в «Краснодар», подписав контракт до конца сезона-2023/2024.