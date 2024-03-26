«Реал» не намерен платить за Альфонсо Дэвиса более € 20-25 млн — журналист Педрероль

Руководство мадридского «Реала» приняло решение, что оно не будет платить за трансфер 23-летнего левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса более € 20-25 млн. Об этом сообщает El Chiringuito со ссылкой на журналиста Хосепа Педрероля в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, для боссов «сливочных» важно, чтобы канадский футболист показал своё желание играть за них.

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Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.