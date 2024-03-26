Валерий Непомнящий: для меня Россия — самая великая страна

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий заявил, что считает Россию самой великой страной в мире.

«Мне посчастливилось родиться и жить в России. Я много лет провёл за границей, но для меня Россия – всё равно самая великая страна. В детстве я жил во многонациональных дворах, и никто никогда не отделял азербайджанца и армянина. Тогда мы все жили в одной стране – Советском Союзе – и гордились ею, но понимали, что у каждого есть малая родина. И ею тоже гордились. Потом времена поменялись», — сказал Непомнящий.

Непомнящему 80 лет, тренерскую карьеру он начал в 1960-х. Последним местом его работы остаётся калининградская «Балтика», которой российский специалист руководил в 2018 году. Ранее Валерий Непомнящий работал с такими командами, как «Томь», ЦСКА, «Шанхай Шэньхуа», «Пучхон Юкон», «Анкарагюджю», «Генчлербирлиги». Также он возглавлял юношескую сборную Китая и национальную команду Камеруна, которой помог добраться до стадии 1/4 финала чемпионата мира — 1990.