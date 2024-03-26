«Родина и государство — не одно и то же. Это разные вещи». Непомнящий — о патриотизме

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, как понимает патриотизм.

«Любой человек – патриот он или не патриот – должен делать всё, чтобы никому не вредить. Бросаться на амбразуру дзота не все готовы, наверное. Родина и государство – не одно и то же. Совершенно разные вещи. Родина может быть государством и со знаком «плюс», и со знаком «минус». Но родину не выбирают. Это святое. Государство меняется, политическая ситуация меняется. Но в душе отношение к родине не должно меняться», — сказал Непомнящий.

Непомнящему 80 лет, тренерскую карьеру он начал в 1960-х. Последним местом его работы остаётся калининградская «Балтика», которой российский специалист руководил в 2018 году. Ранее Валерий Непомнящий работал с такими командами, как «Томь», ЦСКА, «Шанхай Шэньхуа», «Пучхон Юкон», «Анкарагюджю», «Генчлербирлиги». Также он возглавлял юношескую сборную Китая и национальную команду Камеруна, которой помог добраться до стадии 1/4 финала чемпионата мира — 1990.