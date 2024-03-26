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Винисиус впервые станет капитаном в сборной Бразилии в игре, посвящённой борьбе с расизмом

Винисиус впервые станет капитаном в сборной Бразилии в игре, посвящённой борьбе с расизмом
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Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (на фото справа) впервые получит капитанскую повязку в грядущем товарищеском матче с испанской национальной командой, который состоится сегодня, 26 марта, и будет посвящён борьбе с расовой дискриминацией в футболе. Об этом информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что этот матч будет проходить под лозунгом «Одна кожа — одна идентичность».

Напомним, Винисиус заплакал, отвечая на вопрос о расовой дискриминации чернокожих людей в футболе на пресс-конференции в преддверии матча с Испанией.

Матч между сборными Бразилии и Испании пройдёт на домашнем стадионе «Реала» — «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:30 мск.

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