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Винисиус впервые станет капитаном в сборной Бразилии в игре, посвящённой борьбе с расизмом

Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (на фото справа) впервые получит капитанскую повязку в грядущем товарищеском матче с испанской национальной командой, который состоится сегодня, 26 марта, и будет посвящён борьбе с расовой дискриминацией в футболе. Об этом информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Сообщается, что этот матч будет проходить под лозунгом «Одна кожа — одна идентичность».

Напомним, Винисиус заплакал, отвечая на вопрос о расовой дискриминации чернокожих людей в футболе на пресс-конференции в преддверии матча с Испанией.

Матч между сборными Бразилии и Испании пройдёт на домашнем стадионе «Реала» — «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:30 мск.