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Александр Мостовой: минута молчания должна быть не только перед матчем Франция — Чили

Александр Мостовой: минута молчания должна быть не только перед матчем Франция — Чили
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Бывший игрок сборной СССР и России по футболу Александр Мостовой отреагировал на новость о проведении минуты молчания перед товарищеским матчем между сборными Франции и Чили.

«Это здорово, что перед товарищеским матчем Франция – Чили пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити». Так и должно быть. И не только перед этим матчем, но и перед другими встречами должна быть минута молчания, потому что терроризм во всех странах является проблемой. С ним борются уже на протяжении многих десятилетий и поэтому здесь все равны», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча состоится сегодня, 26 марта. Матч пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток главного судьи Энтони Тейлора прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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