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Деклайн Райс впервые выведет сборную Англии на поле с капитанской повязкой

Деклайн Райс впервые выведет сборную Англии на поле с капитанской повязкой
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Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс будет капитаном своей команды в товарищеском матче с Бельгией, который состоится сегодня, 26 марта. Этот матч также будет юбилейной (50-й) игрой англичанина в сборной.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Деклан будет капитаном. Это его 50-й матч за сборную.

Он уже приобрел хороший опыт, и я подталкиваю его и в этом аспекте. Было бы легко сделать шаг назад, потому что у нас здесь есть несколько игроков постарше, но некоторые из наших молодых игроков уже проявили своё лидерство и имеют право немного командовать некоторыми из старших игроков и руководить командой. У него есть эти качества и всеобщее уважение, чтобы сделать это",— приводит комментарий главного тренера сборной Англии Саутгейта о назначении Райса капитаном Sky Sports.

«Я потерял дар речи. Не нахожу слов», — приводит реакцию Райса Sky Sports.

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