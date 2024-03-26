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«Барселона» этим летом намерена получить € 200 млн с продажи игроков — Footmercato

«Барселона» намерена летом продать нескольких игроков на сумму € 200 млн. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «Барселона» раздумывает над предложением «Аль-Хиляля» о приобретении бразильского нападающего каталонского клуба Рафиньи. Саудовский клуб готов заплатить € 100 млн за переход бразильского футболиста.

Кроме того, в списке игроков, с которыми «Барселона» намерена расстаться, значатся защитники Жюль Кунде и Андреас Кристенсен, а также полузащитник Ансу Фати, который выступает на правах аренды за английский «Брайтон».

Дополнительно, сине-гранатовые рассчитывают на трансфер своего бывшего игрока, а ныне защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо, поскольку в таком случае каталонцы получат 25% от цены трансфера.

Совокупная рыночная стоимость перечисленных игроков «Барселоны», по данным портала Transfermarkt, составляет € 170 млн.